Депутата Ковальова, який перебуває на окупованій Херсонщині, виключили із фракції «Слуга Народу»

Депутата Олексія Ковальова, який повернувся на окуповану російськими військами Херсонщину, виключили із фракції «Слуга Народу». Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Раніше «слуги народу» назвали поведінку Ковальова «несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції» та зазначили, що вона «викликає підозру у здійсненні ним державної зради».

28 квітня пропрезидентська партія звернулася до генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом «ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами».

Сам Ковальов раніше у коментарі «Схемам» зазначав, що «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Окрім того він наголошує, що не має доступу до секретних даних, тому «не знає, що саме може повідомити російським військам».

Про своє повернення до міста Гола Пристань Херсонської області, яке є частиною мажоритарного 186 округу, за яким Ковальов обрався до Верховної Ради та в якому живе, депутат спочатку повідомив сам у Фейсбуці.

Згодом, у коментарі «Схемам» він пояснив, що вирішив повернутися через виборців та власний бізнес.

«За мене проголосувало 25 тисяч громадян, тому кидати їх напризволяще вважаю неправильним... Також у нас багато бізнесу, який оформлений, звичайно, не на мене, на моїх родичів і так далі. Ви розумієте, почалися мародерства в перші дні… З магазинів, складів, офісів різні матеріали були вкрадені», – пояснив тоді «Схемам» Ковальов.

За його словами, до нього додому приїжджали російські військові, які проводили обшук, але «нічого не знайшли». Окрім того, депутат запевнив, що не співпрацює з окупаційною владою.

На запитання журналістів «Схем», чи не боїться він, що його, як народного депутата, можуть взяти в полон і обмінювати потім на російських військовополонених, відповів, що «страх є у всіх, ніхто не хоче побувати у полоні, але це життя».

28 грудня 2021 стало відомо, що депутат Олексій Ковальов придбав телевізійний «4 канал» у львівського політика та медіаменеджера Дмитра Добродомова. У декларації народний депутат вказав, що «4 канал» – це подарунок від батьків.