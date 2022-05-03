Верховна Рада ухвалила закон про заборону проросійських партій в цілому – «Слуга народу»

Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій у другому читанні – про це повідомила пресслужба партії «Слуга народу» 3 травня.

Як уточнила народна депутатка від президентської партії Ольга Совгиря, члени парламенту підтримали рішення 330-ма голосами.

«Нарешті ми перестанемо толерувати нашому політикумі «руський мір», який несе тільки розруху в Україні», – прокоментувала вона.

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На сайті парламенту наразі немає сповіщення про ухвалення закону, натомість вказано, що сьогодні депутатам було надано порівняльну таблицю до другого читання.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 3 травня рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про заборону проросійських партій.

Законопроєкт про заборону проросійських партій депутати ухвалили у першому читанні під час закритого пленарного засідання 1 квітня.