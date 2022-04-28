«Слуги народу» призупинили членство у фракції депутата, який повернувся на окуповану Херсонщину, і звернулись до СБУ та ОГП

Президентська партія «Слуга народу» та фракція партії у ВР спільним рішенням призупинили членство у фракції народного депутата Олексія Ковальова, який повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини, а також звернулись до генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом розслідувати обставини перебування нардепа на окупованій території на предмет можливої державної зради. Про це йдеться у заяві «Слуги народу».

Напередодні «Схеми» опублікували коротке інтерв’ю з українським парламентарем, розпитавши про причини повернення у місто Гола Пристань на Херсонщину, яке наразі перебуває під окупацією російських військ. Публічно він виступає з проукраїнською позицією, та заявляє, що допомагає місцевим – своїм виборцям, а також має тут бізнес, який треба захищати, зокрема, від мародерства. Депутат також повідомляв, що окупанти поводять себе з ним «чемно».

28 квітня партія та фракція партії «Слуга народу» у ВР ухвалила рішення про призупинення членства у фракції Олексія Ковальова, бо вважає його поведінку «несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції».

«Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває. Вона по суті є зрадою тих партійців і депутатів всіх рівнів, які сьогодні беруть участь у національному спротиві, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ та, зокрема, підрозділах тероборони, допомагають армії та переселенцям, проводять перемовини з колегами з країн-союзників щодо розширення допомоги України», – йдеться у заяві.

Однопартійці зазначають, що перебування Ковальова на тимчасово окупованій території та випадки його спілкування із російськими військовими «викликають підозру у здійсненні ним державної зради».

«Адже під час повномасштабного вторгнення росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ, – наголошується у заяві. – Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти».

Спільно члени президентської партії та фракції ухвалили рішення призупинити членство народного депутата Ковальова у фракції «Слуга народу» та звернулись до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом порушити кримінальну справу, в рамках якої «ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами».

За висновками слідства партія та фракція обіцяють ухвалити політичні рішення щодо депутата.

«Схеми» звернулись до Олексія Ковальова з проханням про коментар.

Про повернення до міста Гола Пристань Херсонської області, яке є частиною мажоритарного округу, за яким Олексій Ковальов обрався до Верховної Ради (округ № 186 – ред.) та в якому живе, депутат спочатку повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 7 квітня. Згодом, у коментарі «Схемам» депутат пояснив, що вирішив повернутися через виборців та власний бізнес.

«За мене проголосувало 25 тисяч громадян, тому кидати їх напризволяще вважаю неправильним», – пояснив тоді Ковальов і додав: «Також у нас багато бізнесу, який оформлений, звичайно, не на мене, на моїх родичів і так далі. Ви розумієте, почалися мародерства в перші дні… З магазинів, складів, офісів різні матеріали були вкрадені».

Він також розповів, що до нього додому приїжджали російські військові, проводили обшук, «нічого не знайшли». Він також запевнив, що з окупаційною владою не співпрацює. На запитання журналістів «Схем», чи не боїться він, що його, як народного депутата, можуть взяти в полон і обмінювати потім на російських військовополонених, відповів, що «страх є у всіх, ніхто не хоче побувати у полоні, але це життя».

«Я не зраджував інтересів держави. В будь-який момент я можу повернутися і надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу. Плюс я не маю доступу до секретних даних. За час роботи у Верховній Раді я не отримував доступу, тому не знаю, що я можу повідомити саме російським військам», – зазначив депутат від «Слуги народу».

Нардеп також не виключив, що приїде до Верховної Ради після Великодніх свят, оскільки депутати, за його словами, для ухвалення законів збираються «на один день», а «тривалість поїздки приблизно – 36-48 годин».

28 грудня 2021 стало відомо, що депутат Олексій Ковальов придбав телевізійний «4 канал» у львівського політика та медіаменеджера Дмитра Добродомова. У декларації народний депутат вказав, що «4 канал» – це подарунок від батьків.

Повідомлялося, що під тимчасовий контроль російських окупантів потрапили Херсон Нова Каховка, Каховка, Генічеськ та низка інших міст і населених пунктів Херсонщини.

У Херсоні регулярно відбуваються акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.