Стягування сил РФ до кордону з Харківською та Луганською областями. Погляд з супутника

У Бєлгородській області Росії, на кордоні з Харківською, Сумською та Луганською областями, зростає кількість військової техніки РФ – повідомляло Міністерство оборони України. «Схеми» (Радіо Свобода) отримали у своє розпорядження супутникові знімки Planet, зроблені наприкінці квітня, які свідчать про скупчення техніки одразу в декількох населених пунктах Бєлгородської області. На думку військових експертів, цю техніку, ймовірно, перекидатимуть до окупованого міста Ізюм на Харківщині, який може стати ключовою локацією у так званій «битві за Донбас». 2 травня у Генштабі ЗСУ інформували, що на Ізюмському напрямку тривають спроби наступу з боку РФ у бік міст Барвінкове Харківської області та Слов’янськ – на Донеччині. І саме там, за даними відомства, російські війська зазнають найбільших втрат.

За допомогою супутникових знімків журналісти нарахували помітні скупчення військової техніки РФ в 9 різних населених пунктах в Бєлгородській області.

Частина – у полі або біля господарських будівель у селах біля кордону з Україною. Інша – зокрема авіація – розташовується у військових об’єктах, побудованих ще за радянських часів.



«Вони накопичують сили і засоби, особливо ті, які були виведені з північного – північно-східного напрямку. Те, що вони з-під Києва повитягали, з Білорусі вантажать ешелони для відправки в Росію… Там вони їх поповнюють, відновлюють боєздатність і знову заходять в Україну вже з інших напрямків», – пояснив військовий експерт Олег Жданов.

1 травня супутник Planet зафіксував значне скупчення гелікоптерів РФ на аеродромі міста Старий Оскол на півночі Бєлгородської області. На прохання журналістів військовий експерт, який спеціалізується на авіації, порахував кількість: це понад 40 військових гелікоптерів РФ різних типів, серед яких – Мі-8, Мі-28 та Ка-52.

26 квітня супутник зафіксував меншу кількість – 36 військових гелікоптерів. У Старому Осколі також можна помітити декілька десятків одиниць військових вантажівок.

Відповідно до супутникових знімків, гвинтокрили почали з’являтись на території аеропорту орієнтовно з середини квітня. Станом на кінець березня авіації ще не було. Військові експерти пояснюють, що ця локація також використовується армією РФ як «аеродром підскоку» – для короткочасної стоянки – сили РФ потім можуть перекинути до окупованого Ізюму.

Збільшення кількості гвинтокрилів може свідчити про те, що їх готують до використання у боях на території України, припускають експерти.

«Українська розвідка виявила, що біля Ізюму вже створено майданчик для гелікоптерів і, скоріш за все, вони будуть перекидати їх туди. Тому що гелікоптери мають обмежений радіус бойової дії і витрачати пальне та час їм невигідно», – коментує військовий експерт Олег Жданов.

Інший населений пункт, на який звернули увагу журналісти у Бєлгородській області – селище Політотдельський, що неподалік прикордонного пункту «Гоптівка». 22 квітня супутник зафіксував скупчення техніки 22 квітня у цій місцевості.

Частину техніки військові РФ розташовують біля дерев. За словами експертів, найімовірніше – це робиться для того, щоб її було складніше помітити з супутника чи дрона.

Станом на 28 квітня супутник не зафіксував змін на цій місцевості. Якщо порівнювати знімки цієї території у мирний час та у перші дні повномасштабної війни проти України – раніше техніки там не було.

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, зараз російські військові контролюють частину української території у цьому напрямку, який веде до окупованого армією РФ селища Козача Лопань на Харківщині. Цей населений пункт розташований у двох кілометрах від кордону з РФ і перебував під обстрілами російської артилерії з перших днів війни.

У цьому ж напрямку 26 квітня супутник зафіксував скупчення військової техніки посеред поля біля села Ближнє. Там розташовані кілька наметів та переважно транспортно-військова техніка.

Із супутника помітне збільшення кількості військової техніки і у самому Бєлгороді. У місті розташований військовий навчальний табір з неробочими літаками та гвинтокрилом, який ще у серпні 2021 року залишався порожнім.

Під час підготовки до повномасштабного вторгнення російські військові розмістили у таборі велику кількість техніки – це помітно на знімках Maxar у лютому цього року. Зокрема, був облаштований польовий шпиталь та з’явилась сухопутна військова техніка (танки, вантажівки, БТРи та інше).

Порівнюючи знімки, військовий експерт помітив, що наметовий військовий шпиталь розрісся, зросла і кількість техніки. Уздовж дороги також з’явились додаткові намети.

«Бачимо автопарк, наметові містечка приблизно на 1000 осіб, ремонтну зону, склад боєкомплекту, великий склад паливно-мастильних матеріалів та повноцінний польовий шпиталь», – пояснив експерт.

На цій же території з’явились щонайменше 9 військових гелікоптерів та облаштовані 9 вільних місць для посадки гвинтокрилів. Цю базу, за словами експерта, зараз можуть використовувати як «аеродром підскоку» – тобто призначений для короткочасної стоянки, поповнення бойового комплекту, дозаправки та оперативного технічного обслуговування повітряних суден.

У цей же день, 25 квітня, скупчення військової техніки у двох локаціях супутник зафіксував у селі Леонівка біля траси, що веде до прикордонного пункту пропуску «Чугунівка» на сході Харківської області.

На обох позиціях у селі російські військові розмістили по декілька десятків одиниць техніки.

У п’яти кілометрах від Леонівки у Бєлгородській області є ще одне село, де супутник зафіксував позиції російських військових – це Казинка. Вони розбиті щонайменше на дві окремі групи, які зайняли місця біля господарських будівель.

Раніше у цьому селі військова техніка не базувалась.

Із цих населених пунктів техніка РФ може рушити у напрямку Харкова або окупованого міста Ізюм.



Біля цих населених пунктів також розташовані великі військові бази у Бєлгородській області – місті Валуйки та селищі Солоті. Раніше «Схеми» повідомляли про нарощення військового потенціалу РФ в цій місцевості.

Ще одне скупчення військової техніки РФ у Бєлгородській області у цей день супутник зафіксував в селі Новоалександрівка неподалік кордонів Луганської області.

За словами Жданова, саме місто Ізюм на Харківщині може стати ключовою локацією у так званій «битві за Донбас».

«Всі можливі сили з Бєлгородської області вони переважно будуть перекидати до Ізюму. Зараз – це головний напрямок в усій війні. Думаю, що найближчий тиждень, перед 9 травня, буде найгарячішим на Донбасі», – підсумував Олег Жданов.

Стало відомо, що до Ізюму, щоб здійснювати командування військами на Донбасі, особисто приїжджав начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов. Першим повідомило про це українське видання Defense Express, що співпрацює з українським Військово-промисловим комплексом та військовими експертами.

2 травня розвідка США підтвердила, що Герасимов відвідав передову на сході України.

А колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з посиланням на інсайдерські дані повідомив, що начальник Генштабу збройних сил РФ отримав поранення. Радник голови МВС Антон Геращенко 1 травня написав, що Герасимова могли поранити під Ізюмом. Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили, що Герасимов справді був під Ізюмом, але немає підтвердження, що його було поранено.

Окремо у Генштабі ЗСУ 28 квітня повідомляли, що задля посилення наступу війська РФ вже додатково перемістили до Ізюму підрозділи повітряно-десантних військ і до 500 одиниць техніки. Згодом у відомстві інформували, що на Ізюмському напрямку тривають наступальні дії армії РФ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.