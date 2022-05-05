Мелітополь: директорку, яка очолила «орган освіти» окупантів, підозрюють у колабораціонізмі

Директорці мелітопольського коледжу повідомили про підозру у колабораціонізмі. Про це заявляє Офіс генерального прокурора.

«У березні 2022 року підозрювана добровільно надала згоду очолити незаконно створений на окупованій території орган освіти... На підтримання незаконної влади військової адміністрації РФ «псевдоначальниця» вимагала від освітян окупованого міста організувати навчальний процес за програмою країни-агресора», – повідомляють в ОГПУ.

Наразі триває досудове розслідування.

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У захопленому російськими військовими Мелітополі директори всіх шкіл написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з російськими окупаційними силами, повідомив мер міста Іван Федоров 24 березня.

За його словами, російські окупанти змушують вчителів міста здійснювати навчальний процес у школах російською мовою.