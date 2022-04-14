У Мелітополі війська РФ викрали гроші для виплати пенсії

У Мелітополі російські військові викрали близько 3 мільйонів гривень із поштового відділення. Кошти призначалися для виплати пенсій, повідомив 14 квітня військовий речник Запорізької ОВА Іван Арефʼєв.

«У Мелітополі російські окупанти вкрали пенсії... Втім, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смелянський зазначив, що і надалі його організація робитиме все можливе і неможливе, аби доставити гроші пенсіонерів», – ідеться в офіційному повідомленні.

Днем раніше, 13 квітня, про викрадення військами РФ коштів для виплати пенсій у Мелітополі заявляв і мер міста Іван Федоров.

«Те, що для окупантів людське життя нічого не варте і вся їх пропаганда є пустими словами і картинкою для медіа показує факт, що стався в мелітопольській «Укрпошті». Всі ми знаємо, що величезній кількості містян пенсію доставляють поштарі. Лише половина пенсіонерів Мелітополя, Мелітопольського району отримають пенсію на картки, а інша частина безпосередньо отримує гроші з рук поштарів. Так от, за наводкою Галини Данильченко (голова створених російськими військовими окупаційних органів управління в Мелітополі – ред.) російські солдати увірвалися і забрали гроші, які призначалися для виплат пенсіонерам пенсій. Нашим соціально незахищеним пенсіонерам призначались ці кошти, які окупанти викрали і не віддають», – повідомив Іван Федоров.

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.