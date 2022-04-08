Військові РФ при спробі української колони з гуманітарною допомогою проїхати Запоріжжя у бік Мелітополя зупинили її і вилучили автобуси для евакуації, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Інформація про колону автобусів, які їхали у місто Мелітополь з гуманітарною допомогою. Потім ми чекали на них з евакуйованими людьми. Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти конфіскували», – повідомив Старух.

Інформацію про вилучення військами РФ транспорту для евакуації підтверджує і мер Мелітополя Іван Федров. Він також зазначив, що, окрім транспорту, російські військові збрали весь гуманітарний вантаж, в якому були ліки для тяжкохворих, продукти і засоби гігієни.

Напередодні, 7 квітня, до Мелітополя із Запоріжжя було направлено гуманітарну колону. До її складу, за даними Запорізької ОВА, входило 9 автобусів, що на зворотньому шляху мали евакуювати жителів Мелітополя.