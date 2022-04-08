На 8 квітня заплановано 10 гуманітарних коридорів – Верещук

На п’ятницю, 8 квітня, узгоджено 10 гуманітарних коридорів, повідомила віцепрем’єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Коридори узгоджені за такими маршрутами:

У Донецькій області: Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

У Запорізькій області: Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).

Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами). Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті). Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).

У Луганській області: Сєвєродонецьк – Бахмут, Лисичанськ – Бахмут, Попасна – Бахмут, с. Гірське – Бахмут, Рубіжне – Бахмут.

За даними влади, 7 квітня вдалося евакуювати майже 4,7 тисячі людей.