Верещук: 7 квітня вдалося евакуювати майже 4,7 тисячі людей

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що сьогодні вдалося евакуювати 4 676 людей, більша частина з них – жителі Маріуполя та Бердянська.

Як повідомила вона у своєму телеграмі, на власному транспорті та автобусах з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. З них 1 205 людей – з Маріуполя та 2 050 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

«До міста Мелітополь прямує колона з девʼяти автобусів для евакуації та гуманітарна допомога. На зворотному шляху до Запоріжжя вони заберуть людей. Також сьогодні до міста Токмак доїхали два автобуси. Завтра зранку планується їх виїзд до Запоріжжя. Завтра зранку із Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей із Бердянська», – вказано в повідомленні.

З міст Лисичанськ, Сіверськодонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей.

На сьогодні було погоджено 10 гуманітарних коридорів.

Попередньої доби евакуювали майже 5 тисяч людей.

Влада закликає жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.