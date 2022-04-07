Влада розповіла про погоджені на 7 квітня гуманітарні коридори

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Офіс омбудсмена повідомили про 10 погоджених на 7 квітня гуманітарних коридорів.
За офіційними повідомленнями, коридори проходитимуть за такими маршрутами:
Донецька область:
Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
На власному транспорті та автобусами:
Бердянськ – Запоріжжя.
Токмак – Запоріжжя.
Мелітополь – Запоріжжя.
На власному транспорті:
Енергодар – Запоріжжя.
Луганська область:
Сєвєродонецьк – Бахмут.
Лисичанськ – Бахмут.
Попасна – Бахмут.
с. Гірське – Бахмут.
Рубіжне – Бахмут.
Попередньої доби вдалося евакуювати майже 5000 людей.
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