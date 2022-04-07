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Новини | Суспільство

Влада розповіла про погоджені на 7 квітня гуманітарні коридори

Попередньої доби вдалося евакуювати майже 5000 людей

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Офіс омбудсмена повідомили про 10 погоджених на 7 квітня гуманітарних коридорів.

За офіційними повідомленнями, коридори проходитимуть за такими маршрутами:

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

На власному транспорті та автобусами:

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя.

Мелітополь – Запоріжжя.

На власному транспорті:

Енергодар – Запоріжжя.

Луганська область:

Сєвєродонецьк – Бахмут.

Лисичанськ – Бахмут.

Попасна – Бахмут.

с. Гірське – Бахмут.

Рубіжне – Бахмут.

Попередньої доби вдалося евакуювати майже 5000 людей.

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