Верещук: сьогодні вдалося евакуювати майже 5000 людей

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що сьогодні вдалося евакуювати 4 892 людини, більша частина з них – жителі Маріуполя та Бердянська.



Як повідомила вона у своєму телеграмі, на власному транспорті та автобусах з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них 1 171 людина – з Маріуполя та 2 515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе.



Проте 11 автобусів, які сьогодні виїхали із Запоріжжя для евакуації мешканців Мелітополя та Токмака, перебувають в місті Василівка і продовжать рух завтра зранку.

Також завтра із Запоріжжя вирушать автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ.



На Луганській області з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське евакуювали 1206 людей.



На сьогодні було погоджено погоджено 11 гуманітарних коридорів.

Попередньої доби евакуювали майже 3900 людей.

Влада закликає жителів Харківської, Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.



Віце-прем'єр Ірина Верещук наголосила, що евакуюватися потрібно зараз, поки є така можливість, щоб потім не «опинитися під вогнем і загрозою загибелі».

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».