Пацієнтів Балаклійської лікарні, яку днями обстріляли, евакуювали – Харківська ОВА

Пацієнтів Балаклійської лікарні, яку днями обстріляли російські військові, сьогодні вдалося евакуювати, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, 18 пацієнтів медзакладу вже перебувають у безпечному місці та продовжують лікування.

Війська РФ 2 квітня обстріляли будівлю районної лікарні в Балаклії Харківської області. Внаслідок обстрілу близько 70 пацієнтів та медичний персонал потребували евакуації.

3 квітня автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал Балаклійської лікарні, зазнали обстрілу з боку російських військових.

За даними Синєгубова, Балаклія – тимчасово окупована, а міський голова пішов на співпрацю з окупантами.

За даними Генштабу ЗСУ, нині російських військових стягують на Донбас і Харківський напрямок, де вони готуються до нових потужних ударів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.