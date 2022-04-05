Верещук: сьогодні вдалося евакуювати майже 3 900 людей

Протягом дня 5 квітня за погодженими гуманітарними коридорами вдалося вивезти 3 846 людей, повідомила в телеграмі міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



За її даними, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. З них 1496 людей з Маріуполя та 720 людей з міст: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш, була вимушена повернутись, повідомляє Верещук.

«По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів », – написала міністерка і додала, що вже найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі.



Також до Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна.



З Луганської області вдалося евакуювати 1 080 людей.

Попередньої доби вдалося евакуювати майже 3400 людей.