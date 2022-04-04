Верещук: сьогодні вдалося евакуювати майже 3400 людей

Протягом дня 4 квітня із зон бойових дій за погодженими гуманітарними коридорами вдалося вивезти 3 376 людей, повідомила в телеграмі міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



За її словами, з них 1553 людини – з Маріуполя, ще 805 людей з населених пунктів Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь доїхали до Запоріжжя. Цим людям вдалося евакуюватися на власних авто.



Проте колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, все ще заблокована у місті Мангуш.



З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину.



Попри домовленості, російські військові систематично порушували режим тиші під час евакуації на Луганщині, додала Верещук.

За даними влади, 3 квітня по гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 2 694 людини.