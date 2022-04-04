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Новини | Суспільство

В Офісі омбудсмена повідомили про два гуманітарні коридори на 4 квітня

За даними влади, минулої доби по гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 2 694 людини

В Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили про два гуманітарні коридори на 4 квітня.

Перший: із Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.

– 15 автобусів для евакуації виїхали із Запоріжжя до Маріуполя.

«Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами», – йдеться в повідомленні.

Другий: із міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та с. Нижнє Луганської області.

Як повідомила на брифінгу віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, на Луганщині війська РФ постійно порушують режим припинення вогню та обстрілюють гуманітарні колони.

«Незважаючи на це, мужні поліцейські, військові та водії під керівництвом голови Луганської ОВА продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватися», – сказала Верещук.

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Евакуація діда Валентина (фотогалерея)

31 березня село Тетерівське на Київщині було наполовину зрівняне із землею, де вже ніхто не живе. Хата діда Валентина частково пошкоджена обстрілами

За даними влади, минулої доби по гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 2 694 людини.

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