Протягом дня в неділю евакуювали майже 2 700 людей – Верещук

Протягом дня 3 квітня із зон бойових дій за погодженими гуманітарними коридорами вдалося вивезти 2 694 людини, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зокрема:

гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя дісталися 469 маріупольців

10 автобусів, які евакуювали сьогодні з Бердянська 408 маріупольців, наразі проїжджають Василівку

колона автобусів, яка відучора утримувалася російськими військовими, змогли пройти блокпости, везучи понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська

до Мангуша доїхали сім автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя

з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей

«Попри домовленості, окупанти систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області», – зазначила міністерка в своєму зверненні.

Раніше 3 квітня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про початок евакуації з низки населених пунктів, у яких є загроза загострення бойових дій.