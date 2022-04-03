Верещук: 3 квітня запланована евакуація з Маріуполя, Бердянська і населених пунктів на Луганщині

В Україні 3 квітня запланована евакуація людей із населених пунктів, постраждалих від війни Росії проти України, у Луганській, Запорізькій та Донецькій областях, також триває робота зі звільнення українців із полону, повідомила віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, триває робота з евакуації людей гуманітарним коридором із Маріуполя до Запоріжжя.

«Зараз під Бердянськом перебуває 17 автобусів, з них 10 – для евакуації маріупольців і місцевих мешканців із міста Бердянська. Якщо автобуси не пропустять, то просимо людей вийти до блокпоста на в’їзді до міста. Там вони вас чекатимуть. Сім автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста», – повідомила Верещук.

Вона додала, що коридором із Маріуполя до Запоріжжя можна буде пересуватися на власному автотранспорті.

Також сьогодні українська сторона планує евакуацію людей із міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне і селища Нижнє Луганської області.

«Щоб розпочати, чекаємо на режим припинення вогню з боку окупаційних військ», – уточнила Ірина Верещук.

За її словами, станом на 3 квітня в полоні перебувають 11 голів місцевих громад Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

«Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН і всі можливі організації. Та вимагаємо від усіх, від кого це залежить, зробити все можливе, щоб наші цивільні, мери міст, священники, журналісти, активісти були визволені. Їх незаконно та насильницьки утримують, і вони мають право на те, щоб за них боролися. Ми це робимо та закликаємо робити це інших», – зазначила Ірина Верещук.

Віцепрем’єрка нагадала, що 2 квітня після звільнення території Київської області від окупантів стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко. «Вона, на жаль, була вбита в полоні російськими нелюдами. Це є воєнним злочином. Винні обов’язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права», – заявила Ірина Верещук.

2 квітня Міноборони повідомило про звільнення Київської області від російських військ. Після звільнення почали надходити перші дані про численні жертви серед цивільного населення на цих територіях.

Напередодні в уряді повідомили, що гуманітарними коридорами 2 квітня вдалося евакуювати понад 4 тисячі людей.