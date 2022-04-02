Гуманітарними коридорами 2 квітня вдалося евакуювати понад 4 тисячі людей – Верещук

Упродовж 2 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 4 217 людей, повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

За її даними, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 263 людини, з них 765 людей з Маріуполя, а також 498 жителів Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхів та Василівки.

«Евакуаційний конвой з 10 автобусів з міста Бердянськ з майже 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті», – додала Верещук.

У Луганській області, за її словами, сьогодні вдалося евакуювати 2 650 людей з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.

«Також сьогодні з міста Запоріжжя до міста Бердянськ доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська, і частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя», – зазначила Верещук.

Усього, на 2 квітня в Україні було погоджено сім гуманітарних коридорів.