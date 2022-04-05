Верещук анонсувала на сьогодні 7 гуманітарних коридорів

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що сьогодні працюватиме сім гуманітарних коридорів.

Зокрема, дістатися з Маріуполя до Запоріжжя можна буде на власному транспорті.

«Попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до блокадного міста. Останній приклад – це блокування делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили і відправили в сторону Запоріжжя», – зазначила Верещук.

З Бердянська до Запоріжжя – також на власному транспорті.

«Також з міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста, які зберуть в місті людей для евакуації до міста Запоріжжя», – розповіла Верещук.

Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають дозволу на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська.

«Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська», – сказала міністр.

Інший коридор – з міста Токмак до Запоріжжя.

«З міста Запоріжжя до 10:00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою», – зазначила Верещук.

І ще відбудуться гуманітарні коридори: Сєвєродонецьк – Бахмут, Лисичанськ – Бахмут, Попасна – Бахмут, селище Гірське – Бахмут.

За даними влади, напередодні вдалося евакуювати майже 3400 людей.