Влада повідомила про 11 гуманітарних коридорів на 6 квітня

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Офіс омбудсмена повідомили про 11 гуманітарних коридорів на 6 квітня.

За офіційними повідомленнями, коридори проходитимуть за такими маршрутами:

1. З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

2. З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.

3. З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.

4. З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

5. З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

6. З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

7. З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.

8. З міста Лисичанськ до міста Бахмут.

9. З міста Попасна до міста Бахмут.

10. З селища Гірське до міста Бахмут.

11. З міста Рубіжне до міста Бахмут.

Попередньої доби вдалося евакуювати 3 900 людей.