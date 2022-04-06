Влада повідомила про 11 гуманітарних коридорів на 6 квітня

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Офіс омбудсмена повідомили про 11 гуманітарних коридорів на 6 квітня.
За офіційними повідомленнями, коридори проходитимуть за такими маршрутами:
1. З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
2. З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
3. З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
4. З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
5. З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
6. З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
7. З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.
8. З міста Лисичанськ до міста Бахмут.
9. З міста Попасна до міста Бахмут.
10. З селища Гірське до міста Бахмут.
11. З міста Рубіжне до міста Бахмут.
Попередньої доби вдалося евакуювати 3 900 людей.
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