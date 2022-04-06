З Донбасу 6 квітня вирушать 4 евакуаційні поїзди – Луганська ОВА

У середу, 6 квітня, з Луганської та Донецької областей вирушать чотири евакуаційні поїзди, повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням:

З Новозолотарівки (Луганська область) вирушить о 14:00 поїзд 5501 Новозолотарівка – Лозова, а

Із Краматорська (Донецька область) о 13:00 поїзд 274/273 Краматорськ – Львів, 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів, 17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої потреби і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​