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Новини | Міжнародні

Посли ЄС узгодили 5-й пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС узгодили п’ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив журналіст Радіо Вільна Європа/Радіо Свободa Рікард Юзвяк.

«Посли ЄС узгодили п’ятий пакет санкцій проти Росії. Їх мають завтра опублікувати в офіційному журналі ЄС», – написав він.

5 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що серед санкцій – заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, «що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії», повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ, другий за величиною російський банк та заборона російським суднам на доступ до портів ЄС.

Після цього ЗМІ повідомляли, що посли країн Євросоюзу на зустрічі 6 квітня не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії, запропонований Єврокомісією. Деякі країни закликали уточнити деталі пропонованого ембарго на імпорт російського вугілля та заборони швартування російських суден у портах ЄС.

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