Евакуаційні рейси проїхали, ділянку відновили – УЗ про затримані через обстріл військ РФ поїзди

Евакуаційні рейси проїхали, пошкоджену ділянку відновили – «Укрзалізниця» про затримані через обстріл військ РФ поїзди

Усі три поїзда з біженцями, які були «відрізані» внаслідок удару військ РФ по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове, пройшли відновлену залізничниками ділянку, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Евакорейси №276 та №278 до Львова везуть три тисячі пасажирів на двох. Евакорейс №138 до Хмельницького пройшов міст останнім на швидкості 15 км/годину і вивіз ще 945 людей, з-поміж яких 78 – з особливими потребами, 20 на інвалідних візках, 15 лежачих хворих», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, зранку на колію чекає додаткове обстеження. Компанія відзначила роботу залізничників, «які ремонтували колію фактично під обстрілом і вивозили людей з темних станцій».

Три евакуаційні потяги, які 7 квітня були заблоковані на станції Барвінкове в Харківській області через авіаудар російської авіації, змогли продовжити рух. Про це у телеграмі вночі 8 квітня також повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Напередодні російські війська завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці. Тимчасово заблокованими в Слов’янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.

За даними влади, щодня залізницею евакуаційні потяги вивозять жителів Донеччини та Луганщини до західних областей України. Ними вже скористалися понад 170 тисяч жителів Донбасу.