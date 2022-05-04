«Вербує колаборантів»: старості ОТГ на Харківщині повідомили про підозру в держзраді

Старості Козачолопанського старостинського округу Дергачівської територіальної громади, що на Харківщині, повідомили про підозру у держзраді. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, староста перейшла на бік ворога. Вона проводить роботу з налагодження поставок так званої «гуманітарної допомоги» з РФ та висвітлює це в російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які зможуть працювати в інтересах агресора», – зазначають у ОГП.

Досудове розслідування цій справі проводить Управління СБУ у Харківській області.

Станом на 18 квітня ДБР вручило близько 40 підозр про державну зраду та колабораціонізм та відкрило за цими статтями 240 кримінальних проваджень.