Шарія затримали в Іспанії – СБУ

В Іспанії4 травня затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді, повідомила пресслужба відомства.

«Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців. Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним», – йдеться в повідомленні.

Шарія в Україні підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

«На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру», – йдеться в повідомленні.

Раніше сам Анаталій Шарій казав, що справи проти нього – «суто політика».