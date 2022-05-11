Верещук: щодо порятунку військових з «Азовсталі» тривають переговори

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що українська влада запропонувала російській стороні варіант обміну військовими, це допоможе вивезти важкопоранених військових з «Азовсталі».

«Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий. В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін: Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених», – написала вона в телеграмі.

Ірина Верещук зауважила, що домовленості щодо цього формату обміну немає, переговори тривають.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

Пізніше Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.