«Будь ласка, не дайте їм померти» – дружини «азовців» звернулись до Папи Римського

Дружини бійців полку «Азов» звернулися до Папи Франциска з проханням допомогти врятувати українських військових, а одна із них сказала: «Будь ласка, не дайте їм померти». Про це повідомляє агенція Reuters.

Катерина Прокопенко та Юлія Федосюк говорили з Папою Франциском близько п’яти хвилин і попросили його вплинути безпосередньо на президента Росії Володимира Путіна, щоб той відпустив українських військових з «Азовсталі», оскільки «російські полон – не вихід».



«Ви наша остання надія, я сподіваюся, що ви зможете врятувати їм життя, будь ласка, не дайте їм померти», – сказала Катерина Прокопенко.

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 11 травня повідомила про варіант обміну військовими, який українська влада запропонувала російській стороні. За її словами, передбачається, що важкопоранених військовослужбовців вивезуть з «Азовсталі» по гуманітарному коридору. Натомість Москві віддадуть полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

Пізніше Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.