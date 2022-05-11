Папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку «Азов», заблокованих у Маріуполі

Папа Римський Франциск 11 травня зустрівся у Ватикані із дружинами бійців полку «Азов», заблокованих на маріупольському металургійному заводі «Азовсталь». Як передає Vatican News, вони приїхали до Риму, аби зустрітися з понтифіком та просити допомоги та порятунку для своїх чоловіків.

Катерина Прокопенко та Юля Федосюк, дружини двох офіцерів «Азову», взяли участь у загальній аудієнції на площі Святого Петра, наприкінці якої мали коротку зустріч з папою Франциском.

«Через біль у коліні Папа Франциск сидячи вітався з тими, хто підходив до нього наприкінці аудієнції, але коли до нього наблизилися Юля і Катерина, він піднявся і присвятив їм приблизно п’ять хвилин», – повідомляє портал Vatican News.

Катерина Прокопенко наголосила: «Вони нам потрібні живими. Нам не потрібні історії, переказані нами про їхні подвиги. Нам потрібні живі інтерв’ю з ними, щоб про них писали книги з реальних розмов з ними».

Повідомляється, що українки передали понтифіку фотографії поранених бійців на «Азовсталі».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Нині на «Азовсталі» перебувають українські сили оборони (бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці). 7 травня українська влада заявила про евакуацію з приміщень заводу всіх жінок, дітей та літніх людей під егідою ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.