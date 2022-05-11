«Якщо ви ще здатні відчувати біль інших»: морпіх «Волина» просить врятувати українських військових з «Азовсталі»

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликає світ допомогти з евакуацією українських військових, що наразі захищають Маріуполь і опинилися в російській облозі на заводі «Азовсталь».

«Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль і страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру «extraction» для українських військових!» – наголошує він.

Він також зазначив, що він, як і інші українські оборонці Маріуполя, продовжує чинити опір російській армії, бо «поки б’ється серце, відчуватиме чисту, безумовну та беззастережну любов до Батьківщини».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» також залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він також додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.