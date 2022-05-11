У Маріуполі залишаються 150-170 тисяч жителів – мер

До кінця року в Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей, повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його даними, зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

«Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків і медичної допомоги, відновлення водопостачання і справної каналізації в місті сплахнуть епідемії. Зараз більша частина наявного населення – старенькі й хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази. Частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації. Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого», – заявив мер.

За словами Бойченка, люди перебувають «у смертельній небезпеці», тому потрібна повна евакуація міста.

Напередодні радник мера Петро Андрющенко повідомив, що на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі залишаються щонайменше 100 цивільних жителів.

10 травня заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар у коментарі Радіо Свобода відреагував на заяву радника мера: «По-перше, некоректно людині, яка тут не перебуває, говорити про якісь цифри. Усіх цивільних, яких ми бачили, яких ми розшукали, з якими ми підтримували зв'язок, кому ми приносили воду та їжу, з ким ми ділилися тим, що у нас є, надавали першу медичну допомогу, ми вивели».

Водночас він не виключає, що хтось із цивільних все ж таки може залишатися на території заводу «Азовсталь».

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 7 травня повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталі» евакуювали.

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На «Азовсталі» також залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

Президент Володимир Зеленський 8 травня заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.

Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Росія міняє військових, тільки якщо вони полонені, на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує… Ми розуміємо, що дуже складно, але маємо те, що маємо. Ми повернемо всі території, коли буде така можливість», – додав Зеленський.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

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