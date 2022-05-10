«Азов» про заяви щодо кількості цивільних на «Азовсталі»: «Некоректно говорити про якісь цифри»

Заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар у коментарі Радіо Свобода відреагував на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, що на заводі «Азовсталь» залишилося щонайменше 100 цивільних.

«Я чув, що хтось зробив якусь там заяву, що тут 100 осіб залишається. По-перше, некоректно людині, яка тут не перебуває, говорити про якісь цифри. Усіх цивільних, яких ми бачили, яких ми розшукали, з якими ми підтримували зв'язок, кому ми приносили воду та їжу, з ким ми ділилися тим, що у нас є, надавали першу медичну допомогу, ми вивели», – наголосив Паламар.

Водночас він не виключає, що хтось із цивільних все ж таки може залишатися на території заводу «Азовсталь».

«Під час таких інтенсивних обстрілів, можливо, усяке. Але ми не маємо змоги добратися до деяких місць. Ми не можемо без спецтехніки розібрати завали, подивитися, чи є там живі, чи є мертві (тіла ж теж потрібно забирати)», – зауважив Паламар.

7 травня міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталі» евакуювали. Після цього президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.