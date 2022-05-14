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Генштаб ЗСУ: російські війська зосереджені на контролі маршрутів постачання на північ та схід від Харкова

На Харківському напрямку загарбники основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій. Фото ілюстративне

Російські війська зосереджені на контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від Харкова, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Вранці 12 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові на Слобожанському напрямку здійснюють перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону України.

Того ж дня у британській розвідці заявили, що виведення російських військ із Харківської області є «мовчазним визнанням» нездатності Росії захопити ключові українські міста, де вона очікувала обмеженого опору населення.

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