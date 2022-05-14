Генерал РФ наказав обстріляти Харків касетними снарядами – CNN

Генерал російської армії Олександр Журавльов наприкінці лютого наказав обстріляти Харків касетними боєприпасами «Смерч». Про це йдеться у розслідуванні телеканалу CNN.

Журналісти проаналізували відеозаписи ракетних ударів і фотографії снарядів, що не розірвалися, з місць вибухів, а також поговорили з експертами та очевидцями атак. Загалом журналісти відстежили 11 ударів із використанням реактивної системи залпового вогню «Смерч» 27 та 28 лютого 2022 року.

Журналісти з’ясували, що Харків обстрілювала 79-а ракетно-артилерійська бригада, яка зараз базується в Бєлгородській області Росії, що межує з Україною.

Автори розслідування стверджують, що наказ про використання «Смерчу» міг віддати лише командувач військового округу, в якому дислокується бригада – генерал-полковник Журавльов.

Кремль та Міноборони Росії не відповіли на запит CNN про коментарі.

У 2016 році Журавльов командував угрупованням російської армії у Сирії. ООН повідомляла, що в період командування Журавльова кількість ударів касетними боєприпасами по сирійському місту Алеппо різко збільшилася.

Міноборони Росії заперечувало використання касетних снарядів у Сирії, але у 2019 році показало їх на виставці зброї, що застосовувалася під час ведення бойових дій у Сирії.

Касетна бомба – контейнер, начинений бойовими елементами: мінами або флешетами – маленькими дротиками, які під час вибуху можуть вразити територію розміром у кілька футбольних полів. У 2010 році почала діяти Конвенція, яка забороняє застосування касетних боєприпасів. Договір підписали понад сто держав. Україна та Росія до договору не приєдналися.

12 травня 2022 року правозахисна організація Human Rights Watch закликала зупинити використання касетних боєприпасів у повномасштабній війні Росії проти України. Росія й Україна мають приєднатися до Міжнародного договору про заборону такого типу зброї, наголосили правозахисники у звіті.