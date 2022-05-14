Генштаб повідомляє про відбиті атаки, відведення військ РФ від Харкова, вивезення техніки й майна з Білорусі

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 травня, на початку 80-го дня вторгнення Росії в Україну, повідомляє, що російська армія продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

У Східній операційній зоні, як йдеться у ранковому зведенні українських військ, російські війська здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ: найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

«Основна мета – встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом», – йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках російські війська, як зазначили в Генштабі ЗСУ, активних дій не проводили: «До семи батальйонів зі складу збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Продовжується вивезення військової техніки та майна збройних сил Російської Федерації з території Республіки Білорусь».

На Сіверському напрямку російська армія забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, йдеться у повідомленні українських військ.

На Харківському напрямку військові РФ активних бойових дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харкова, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання, зауважили в Генштабі.

На Слов’янському напрямку, зауважили українські військові, противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

«Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА «Орлан-10» в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області», – уточнюють українські захисники.

На Донецькому і Таврійському напрямках військові РФ застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд, зауважили в Генштабі.

«Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має», – йдеться в повідомленні.

В місті Маріуполі, як наголошують у Генштабі ЗСУ, російські війська продовжують блокувати українські підрозділи в районі заводу «Азовсталь»: завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку з метою утримання захопленої території українські військові відзначають підготовчі заходи до побудови російськими окупантами багатоешелонованої оборони.

На Південнобузькому напрямку, за даними український Збройних сил, обстановка суттєвих змін не зазнала: «Противник продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії».

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу українські війська відбили 10 атак російських військ, знищили 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника, повідомили в Генштабі. І додали, що підрозділами протиповітряної оборони збиті три безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

У Генштабі також зауважили: зберігається загроза завдання військами РФ ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

10 травня високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів заявив, що президент РФ Володимир Путін не зміг досягнути жодної із основних цілей у повномасштабній війні проти України.



«Він (Путін – ред.) продовжує нарощувати сили і нести втрати. Він продовжує бачити, що деякі з його можливостей зменшуються. Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір «Азовсталі» триває», – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Президент США Джо Байден 9 травня заявив, що він стурбований тим, що президент Росії Володимир Путін не має виходу з війни, початої РФ проти України. «Путін – людина, яка все прораховує, і проблема, яка його хвилює, полягає в тому, що у російського президента «зараз немає виходу».

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.