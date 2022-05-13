Українські війська звільнили 1 015 населених пунктів від початку вторгнення – Зеленський

Станом на сьогодні українські війська звільнили від російської армії 1 015 населених пунктів – про це сказав у вечірньому зведенні 13 травня президент України Володимир Зеленський.

«Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, звʼязок, транспорт, соціальні послуги. Це важливо», – заявив він.

Водночас Зеленський нагадав про території, які перебувають під контролем російських військ, зокрема, Херсон, Мелітополь, Енергодар, а також Маріуполь та інші населені пункти Донбасу.

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«Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу», – прокоментував Зеленський.

За словами президента, Київ не припиняє спроб врятувати українських військових і цивільних з Маріуполя, зокрема, «Азовсталі».

«Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених, медиків. Ідеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника й захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками», – сказав голова держави.

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У Генеральному штабі повідомили увечері 13 травня, що на Слобожанському напрямку основні зусилля війська Росії зосереджують на тому, аби не допустити вихід Збройних сил України в тил російського угруповання, зосередженого біля окупованого міста Ізюм.