Генштаб: війська РФ намагаються завадити виходу ЗСУ до Ізюма

У Генеральному штабі повідомляють, що на Слобожанському напрямку основні зусилля війська РФ зосереджують на забезпеченні відходу своїх підрозділів від Харкова, а також недопущенні виходу ЗСУ в тил російського угруповання, зосередженого біля міста Ізюм.

За повідомленням, російські підрозділи обстрілювали позиції українських військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

«На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Здійснив авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі інформують, що на Донецькому і Таврійському напрямках російські підрозділи намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка, а на Лиманському напрямку загарбники безуспішно намагаються закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку війська РФ здійснюють активний вогневий вплив біля населеного пункту Рубіжне, на Бахмутському напрямку ведуть штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, без успіху. Також обстрілюють Тошківку та Оріхове.

На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії російські військові ведуть безуспішні наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, додають у штабі.



На Південнобузькому напрямку активних бойових дій загарбник не проводив, обстрілював українські підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Продовжував ведення повітряної розвідки.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.



Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».