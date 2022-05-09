В окупованому Енергодарі заходи до 9 травня проходили зі снайперами на дахах – мер міста

Міський голова тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов розповів, що «заходи до 9-го травня цього року у місті не мали масового характеру», а організоване окупантами «свято» проходило «під прицілами снайперів».

Про це він повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Сьогодні в Енергодарі присутність окупаційних військ була надто велика, вони перекрили центральну вулицю міста. Я не скажу, що захід мав масовий характер, тим більше, все проходило під дулами автоматів. Що стосується збройної присутності, то навіть на всіх висотних будівлях, які по місту, по маршруту були, сиділи другий день снайпери. Про це говорять місцеві мешканці, які бачили їх на дахах будівель», – сказав мер.

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Дмитро Орлов стверджує, що «російські військові чинили тиск на працівників комунальної сфери з метою змусити їх відвідати заходи 9-го травня».

Також мер Енергодара розповів, що в місті залишилося дев’ять ветеранів Другої світової війни. Натомість, за словами Орлова, російські окупаційні сили повідомляли про кілька сотень.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.