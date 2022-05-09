«Під прицілом снайперів, із гімном РФ і масовками з Криму та Москви» – 9 травня в окупованих містах півдня

Які заходи, організовані російськими військовими, відбулися на окупованому півдні України 9 травня? Чи брали в них участь місцеві жителі дізнався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські сили влаштували відзначення 9-го травня в окупованих містах Херсонської та Запорізької областей, а також у Маріуполі. За даними місцевих ЗМІ, «основну частину учасників заходів складали російські військові, місцеві колаборанти», яких призначили так званими керівниками різних рівнів, та привезені з окупованого Криму люди.

У Херсоні російські окупаційні сили зібрали в парку Слави людей з радянською символікою, російськими прапорами і плакатом із назвою «Безсмертний полк». На мітингу були присутні призначений російськими військовими так званий «голова Херсонської обласної адміністрації» Володимир Сальдо , так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов та колишній депутат Верховної Ради «регіонал» Олексій Журавко.

, так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області та колишній депутат Верховної Ради «регіонал» У розбомбленому Маріуполі окупанти пронесли містом георгіївську стрічку. В місто також приїхав депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін, ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін, які з місцевими колаборантами висаджували дерева – так звану «Алею слави».

Херсонщина

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський ще 7 травня на своїй сторінці у фейсбуку зазначив, що «масовку для святкування російським військовим доведеться завозити з Криму». За словами Соболевського, «херсонці були здебільшого налаштовані проігнорувати» так звану «радість під дулом автоматів» або ж відсвяткувати вдома.

Разом із цим, у понеділок, 9 травня, жителі Херсона планували провести український мітинг «Херсон – це Україна!», який збирала громадська організація «Жовта стрічка». Людей запрошували вийти об 11-й годині на мітинг на площі Свободи із жовтою стрічкою. Але через велику кількість російських військових місцеві жителі не змогли провести такий захід.



Подібна до херсонської, влаштована російськими військовими акція відбулася і в Каховці, де людей зібрали поблизу Вічного вогню у Парку Слави. Колону очолив підконтрольний окупаційним силам «керівник» міста Павло Філіпчук.



Херсонські ЗМІ також повідомляють, що у Скадовську до «Вічного вогню» зранку приходили поодинокі люди із квітами без жодної символіки. У селищі Новотроїцькому відбувся мітинг, в якому взяти участь місцевих жителів запросила селищна рада. Захід проходив під українськими прапорами, щоправда, під наглядом озброєних російських військових.



Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів, що до заходів 9-го травня російські військові готувалися заздалегідь.

Завозили своїх, готували пропагандистів, багато «гостей» з Криму і навіть Москви

«Вони завозили своїх, готували пропагандистів, багато «гостей» з Криму і навіть Москви, готували їх приїзд. По-друге, вони розповсюдили серед тих голів громад, які залишилися на своїх містах та ще контролюють ситуацію, циркуляри з вимогами забезпечити явку бюджетників та пенсіонерів, інших людей залежних від них, бажано з дітьми, погрожуючи так званим відстороненням, в разі невиконання. Відсторонення неконституційне, звичайно», – стверджує Молчанов.

За його словами, окупаційні сили «просто виганяють голів, виконкомів з резиденцій міських, селищних рад».

«Більшість намагаються працювати віддалено, але якась кількість працівників виходить на роботу і таким чином, незважаючи, що вчиняють кримінальний злочин, починають співпрацювати з окупантами. Більшою чи меншою мірою це відбувається у різних громадах, де рашистам вже вдалося поскидати владу», – зазначив Молчанов.

Був гімн Росії, російські аквафреші, навіть на дітей напялили, дітей у Херсоні було небагато,

Володимир Молчанов також розповів про те, які наративи поширювали на заходах, організованих окупантами на Херсонщині: «Говорили про те, що Росія повернулася, Росія звільнила від нацизму тоді і звільнила зараз. Був гімн Росії, російські аквафреші, навіть на дітей напялили, дітей у Херсоні було небагато, а от в Скадовську, і це мене засмутило, набагато більше. Це зараз викликає лють і гнів, святкування руськими перемоги над нацистами, святкування нацистами перемоги над своїми попередниками, перемоги над своїми вчителями. У всіх притомних українців це може викликати лише лють».



Голова Олешківської міської територіальної громади Євген Рищук розповів, що на заходах, організованих російськими окупаційними силами у місті, серед присутніх було більше військових, аніж жителів Олешок.

Зупиняли автомобілі, і всіх, хто був у автомобілях, «запрошували», скажімо так на мітинг

«Я вчора видав розпорядження про комендантську годину з вечора 8 травня по ранок 10 травня – для того, щоб бюджетні організації могли максимально не йти на роботу, щоб їх не змушували йти на мітинг. На сьогодні ту інформацію, яку мені надали – було небагато людей – тридцять, можливо, було місцевих, побачили ми там «а-ля патріотів». Військових було більше, чим цивільних. Є інформація, що зупиняли автомобілі, і всіх, хто був у автомобілях, «запрошували», скажімо так на мітинг. Квіти поклали там, заспівали «Катюшу», і на цьому все закінчилося», – розповів Рищук.

Мелітополь

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі російські військові і місцеві колаборанти 9 травня пройшлися проспектом з червоними прапорами і прапором Росії. Ходу охороняли озброєні люди, під’їзди були перегороджені самоскидами, повідомляють місцеві ЗМІ.

Жителька Мелітополя Вікторія Кулешова розповіла «Новинам Приазов’я», що частина містян дослухалася попереджень запорізької влади про можливі провокації з боку російських військових 9 травня і не залишали цього дня свої домівки.

«Відбувся сьогодні марш «Бессмертный полк» і виходили люди, дехто був загорнутий у російський прапор, багато було цих стрічок і багато було портретів ветеранів. Багато хто з моїх знайомих, хто там лишився, вони залишилися вдома, тому, що вони дотримувалися попередження по запорізькій області щодо повітряної тривоги, і я дуже рада, що мої близькі залишилися вдома, бо дуже тривожно було щодо цього дня, бо вони боялися, що в це свято будуть якісь атаки», – зазначила вона.

Мер Мелітополя Іван Федоров 9 травня стверджує, що російським військовим не вдалося зібрати жителів окупованого міста на святкування і додав, що «люди продовжують тікати з окупації».

«Самопроголошена влада» Мелітополя не була з жителями міста, вона окремо поклала квіти і разом з жителями міста в покладанні квітів участь не брала, тим самим показала своє дійсне ставлення

«В місті створювалася якась картинка для пропагандистських ЗМІ, зі вчорашнього вечора вони перевозили автобусами людей, я гадаю, що з тимчасово окупованого Криму, але також велика кількість жителів Мелітополя старшого покоління приєдналася до цього мітингу. Було покладання квітів і на цьому крапка. Але, що знакове було, що так звана «самопроголошена влада» Мелітополя не була з жителями міста, вона окремо поклала квіти і разом з жителями міста в покладанні квітів участь не брала, тим самим показала своє дійсне ставлення, що вони не з народом, а народ їх не приймає», – розповів він «Новинам Приазов’я».

Енергодар

У тимчасово окупованому Енергодарі заходи до Дня перемоги влаштували на майдані передміським палацом культури «Сучасник». Люди дивилися трансляцію російського ТБ, зокрема, з виступом президента РФ Володимира Путіна. На локації працювала польова кухня. До цього містом провели ходу «Безсмертного полку».

В українській компанії «Енергоатом» стверджують, що з понад 50 тисяч населення Енергодару заходи російських військових до 9 травня відвідали кілька сотень містян, яким нібито пообіцяли надати гуманітарну допомогу.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів «Новинам Приазов’я», що «заходи до 9-го травня цього року в місті не мали масового характеру».

Не скажу, що захід мав масовий характер, тим більше все проходило під дулами автоматів

«Сьогодні в Енергодарі присутність окупаційних військ була надто велика, вони перекрили центральну вулицю міста для того, щоб зробити картинку, як святкують «освободители» День перемоги. Ми знаємо, що по Запорізькій області комендантська година, більшість людей не прийшли. Я не скажу, що захід мав масовий характер, тим більше все проходило під дулами автоматів та не зовсім миролюбива історія підготовки була», – сказав мер.

Він підкреслив, що грошей в «святкування» вклали достатньо – «переклеїли всі білборди по місту та багато друкованої продукції було на самих заходах».

«Що стосується збройної присутності, то навіть на всіх висотних будівлях, які по місту, по маршруту були, сиділи другий день снайпери. Про це говорять місцеві мешканці, які бачили їх на дахах будівель», – додав мер Енергодара.

Навіть 1000 громадян чи переодягнених в цивільне військових російських, навіть цієї кількості не було

Дмитро Орлов зазначив, що «російські військові чинили тиск на працівників комунальної сфери з метою змусити їх відвідати заходи 9-го травня». Також мер Енергодара розповів, що в місті залишилося 9 ветеранів Другої світової війни натомість російські окупаційні сили повідомляли про кілька сотень.



«Підготовка була тижні два чи три, примусовий тиск був і на керівників підприємств комунального сектору, і на керівників інших установ, щоб забезпечити присутність на заходах. Але те, що ми можемо бачити, що навіть 1000 громадян чи переодягнених в цивільне військових російських, навіть цієї кількості не було», – повідомив Орлов.

Маріуполь і загрози ракетних ударів

Російські окупаційні сили також відзначали 9 травня в Маріуполі. В місті розгорнули 300-метрову георгіївську стрічку. В Маріупольській міській раді зазначили, що «ніякого параду влаштувати не вдалося, замість нього пройшла невелика хода з георгіївською символікою».

Радник мера Петро Андрющенко назвав заходи «шабашем на кістках маріупольців».

Експерт Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів вважає, що проведені російськими військовими 9 травня заходи в окупованих українських містах спрямовані на внутрішню російську аудиторію.

Це картинка, причому погана, бо туди підвозили людей з Луганська і Донецька

«Із ключового – вони все ж пройшлися Маріуполем, але оскільки про це не так багато новин, то я думаю, що вони це робили з дуже великим острахом. Ну власне більше якихось святкувань на окупованих територіях, якихось ефективних кроків я не бачив. Це картинка, причому погана, бо туди підвозили людей з Луганська і Донецька, адже місцеві не хотіли виходити, це виключно для внутрішньої картинки», – зазначив Андрусів.

Він не здивований з того, що Володимир Путін не оголосив 9 травня очікуваної більшістю загальноросійської мобілізації населення або про так звані «політичні союзи» з окупованими територіями.

«Люди знають, що Путін помішаний на датах, і для нього 9 травня це і є ключова дата його ідеології, яку він перетворив, як у нас називається, на побєдобєсіє, кожний рік. Тому, власне, люди абсолютно виправдано цього побоювались», – пояснив експерт.

«Я, власне, один з небагатьох, хто говорив, що нічого не буде. Ніяких оголошень війн, ніякої мобілізації, нічого такого не буде, але, на жаль, залишається дуже велика небезпека ракетно-бомбових ударів», – додав він.

В українському Міноборони вважали, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.

9 травня у багатьох містах Росії відбуваються ходи так званого «Безсмертного полку». Вони проходять в очному форматі вперше за три роки. Люди несуть плакати з портретами родичів, що воювали. Організатори дозволили приносити портрети учасників війни проти України.

В Україні 9 травня також відзначають День перемоги над нацизмом – але без масових заходів.

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні провів паралелі між гітлерівською Німеччиною та сучасною Росією, у новому відеозверненні заявив, що незабаром в Україні відзначатимуть два Дні перемоги, а «в когось не залишиться жодного».

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.







