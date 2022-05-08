Радіо Свобода Weekly: Що готує Путін на 9 травня?

За день до. Які нові рішення Путін готує на 9 травня

Джерела як російських, так і західних ЗМІ, українська та британська розвідки повідомляють, що на 9 травня 2022 року у Кремлі запропоновані важливі рішення щодо війни в Україні. Йдеться про анексію так званих «республік»​ на Донбасі та створення нових подібних утворень, мобілізація, оголошення війни чи й оголошення перемоги над Україною.

9 травня у Росії святкують «День перемоги»: це свято є чи не найважливішим завдяки рокам акцентування уваги російського суспільства на культі перемоги над гітлерівською Німеччиною у 1945 році. Вторгнення Росії в Україну, так звана ​«​денацифікація», протистояння з країнами Заходу – в російській пропаганді позиціонуються як продовження тієї війни. Бажана Кремлем перемога над Україною, очевидно, може розцінюватись, як тяглість боротьби з нацизмом у часи Другої світової.

З огляду на символічну важливість цієї дати для Росії, вже з початком повномасштабного вторгнення було зрозуміло: під неї Кремль намагатиметься отримати якісь «перемоги». Їх Путін і продемонструє 9 травня під час параду на Червоній площі. Детальніше читайте у матеріалі Донбас.Реалії.

Херсон-Кривий Ріг: Лінія фронту вирівнялася

ЗСУ вирівняли лінію фронту на адмінкордоні Херсонської та Дніпропетровської областей. Російську армію відкинули за село Осокорівка, кажуть бійці ЗСУ, які утримують ці позиції. Розповідають, що російська армія щодня обстрілює населені пункти забороненими міжнародними угодами, касетними та фосфорними боєприпасами. А також «градами» та «ураганами». Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» поговорили з місцевими жителями, чиї будинки зруйновані і згоріли через ракетні обстріли.

Після атаки на Князівку, до Малої Шестерні прилетіло стільки снарядів, що з села евакуювалися практично всі. Журналіст Ігор Токар зустрівся у цих селах із місцевими жителями, які пережили окупацію. Вони розповіли, як на їхніх очах вмирали близькі від уламкових поранень. Бійці 96-го піхотного батальйону ЗСУ розповіли, як звільняли село Мала Шестерня. І як взяли під свій контроль перехрестя та дорогу на село Новогригорівське та Князівку.

Чому українські військові не беруть у полон російських солдатів? І який привіт Путіну передають місцеві жителі? І що у бліндажах залишили російські військові? Дивіться у випуску Крим.Реалії↓

Далі коротко про те, що могли пропустити:

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