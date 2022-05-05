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Залужний повідомив про контрнаступ українських військ на Харківському та Ізюмському напрямках

Про це Валерій Залужний розповів у розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генералом Марком Міллі

Сили оборони України перейшли в контрнаступ у Харківській області – про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, передає Генеральний штаб ЗСУ 5 травня.

Згідно із заявою, про це він розповів у розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генералом Марком Міллі.

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«Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках», – повідомив Залужний.

Він також звернув увагу на те, що Росія поновила застосування крилатих ракет. За спостереженнями головнокомандувача, головною метою ударів є руйнування логістичних шляхів для постачання військово-технічної допомоги Україні.

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Як повідомляє штаб, протягом доби 3 травня російські війська застосували 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на північ попередньої доби зафіксували вісім запусків крилатих ракет.

«Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним», – додав головнокомандувач.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що Збройні сили відтіснили російські війська від півночі Харкова, проте неприцільні обстріли міста тривають.

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