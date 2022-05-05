ЗСУ відтіснили російські війська від півночі Харкова, але обстріли тривають – Синєгубов

Неприцільні обстріли Харкова тривають, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Про це він повідомив вранці 5 травня.

«Незважаючи на те, що наші Збройні Сили відтіснили ворога від міста на північному напрямку, ворог і далі тероризує мирне населення. Ці удари не є прицільними, окупант вражає житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним. Може «прилетіти» в будь-який район, до будь-якого подвір’я, на будь-який дитячий майданчик. Тому знаходитися на вулицях без нагальної потреби є вкрай небезпечно», – застеріг голова ОВА.

За його словами, російські війська ведуть обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії, протягом останньої доби постраждали П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка.

Зранку в четвер зафіксували обстріли Північної Салтівки. Як уточнив Синєгубов, внаслідок обстрілів за останню добу ніхто не постражав.

Читайте також: Війська РФ намагаються зруйнувати логістику в Україні, бо не можуть перемогти на полі бою – Єрмак

Найгарячішою точкою Харківської області, каже урядовець, залишається Ізюмський напрямок:

«Там ворог постійно намагається атакувати позиції наших ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат. Крім того, вчора ворог намагався атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку – так само ворог зазнав поразки».

Голова області додав, що наразі масив російської військової техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок до Ізюму, щоб збільшити присутність на території Луганської та Донецької областей.

«Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках», – зазначив Синєгубов.

Напередодні голова ОВА повідомив про обстріли й пожежі в Київському районі Харкова та запеклі бої на території області.