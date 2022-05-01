Голова ОВА просить жителів півночі й сходу Харкова лишатися в укриттях протягом дня через обстріли

Жителів північних і східних районів Харкова просять не виходити з укриттів протягом дня 1 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У зв’язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги», – заявив він.

Напередодні, за словами Синєгубова, російські війська завдали по місту три обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Через них постраждали Салтівка, П’ятихатки і район аеропорту.

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Через обстріли області напередодні постраждала одна людина в Балаклійському районі.

Голова ОВА зазначив вранці 1 травня, що російські війська зменшили інтенсивність обстрілів.

«Це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова. Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є один постраждалий», – повідомив він.

Командування Сухопутних військ Збройних сил України 29 квітня повідомило про звільнення від російських загарбників села Руська Лозова у Харківській області.