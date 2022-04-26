Російські війська намагаються наступати в районі Ізюма, але зазнають втрат – Синєгубов

Російські війська не припиняють обстріли Харкова та інші населені пункти області, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного телемарафону увечері 26 квітня.
«Звичайно, найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, ворог там постійно намагається прорвати оборону, яку тримають наші Збройні сили, однак несе втрати. Сьогодні наші воїни збили черговий КА-52 «Алігатор», вертоліт, який намагався атакувати наші Збройні Сили», – повідомив він.
За даними Синєгубова, протягом дня 26 квітня внаслідок обстрілів Харкова троє людей загинули, семеро були поранені.
Також обстріли в області призвели до трьох поранених у Золочеві, по одному постраждалому в Чугуєві та Дергачах.
«Комунальні служби області працюють в посиленому режимі, відновлюючи, де це можливо, газо-, водо- та електропостачання. Працюємо 24/7», – додав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження українських підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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