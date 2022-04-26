Російські війська намагаються наступати в районі Ізюма, але зазнають втрат – Синєгубов

Російські війська не припиняють обстріли Харкова та інші населені пункти області, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного телемарафону увечері 26 квітня.

«Звичайно, найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, ворог там постійно намагається прорвати оборону, яку тримають наші Збройні сили, однак несе втрати. Сьогодні наші воїни збили черговий КА-52 «Алігатор», вертоліт, який намагався атакувати наші Збройні Сили», – повідомив він.

За даними Синєгубова, протягом дня 26 квітня внаслідок обстрілів Харкова троє людей загинули, семеро були поранені.

Також обстріли в області призвели до трьох поранених у Золочеві, по одному постраждалому в Чугуєві та Дергачах.

«Комунальні служби області працюють в посиленому режимі, відновлюючи, де це можливо, газо-, водо- та електропостачання. Працюємо 24/7», – додав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження українських підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури.