Війська РФ переміщують свої пункти управління ближче до лінії зіткнення – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що на Донецькому і Таврійському напрямках війська РФ переміщують свої пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення.
На Сєвєродонецькому напрямку російські військові ведуть бойові дії біля Рубіжного, на Попаснянському напрямку намагаються захопити Попасну, тривають бої, на Авдіївському напрямку намагаються вести наступальні дії, безуспішно, а на Курахівському напрямку намагалися наступати у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка, без успіху.
На території Донецької та Луганської областей, за даними штабу, за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.
На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження українських підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури. Війська РФ намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи, тривають бойові дії.
У Генштабі повідомляють, що на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої.
На Південнобузькому напрямку противник по всій лінії зіткнення здійснював поодинокі обстріли українських підрозділів, фіксується розвідувальна активність біля адміністративного кордону Миколаївської області.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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