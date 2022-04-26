Війська РФ переміщують свої пункти управління ближче до лінії зіткнення – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що на Донецькому і Таврійському напрямках війська РФ переміщують свої пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення.

На Сєвєродонецькому напрямку російські військові ведуть бойові дії біля Рубіжного, на Попаснянському напрямку намагаються захопити Попасну, тривають бої, на Авдіївському напрямку намагаються вести наступальні дії, безуспішно, а на Курахівському напрямку намагалися наступати у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка, без успіху.

На території Донецької та Луганської областей, за даними штабу, за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження українських підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури. Війська РФ намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи, тривають бойові дії.



У Генштабі повідомляють, що на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої.

На Південнобузькому напрямку противник по всій лінії зіткнення здійснював поодинокі обстріли українських підрозділів, фіксується розвідувальна активність біля адміністративного кордону Миколаївської області.