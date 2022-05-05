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Війна в Україні: ракети вдарили по Львову, наступ Росії на Сході затягується (фотосвідчення)

Російські військові стверджують, що для ураження цілей по всій Україні вони використали ракети морського і повітряного базування, артилерію та авіацію. Під вогонь Росії потрапила критична інфраструктура, як-от залізниця, а також цивільні райони міст. Мер Львова заявив, що російські ракети вразили кілька електростанцій, це спричинило відключення електроенергії. Було порушено водопостачання міста, у притулку для великої кількості переміщених українців також. Щонайменше двоє людей отримали поранення. Деяким цивільним вдалося вибратися із укриттів зруйнованого металургійного заводу «Азовсталь» і виїхати із Маріуполя. Росія продовжує атакувати позиції ЗСУ на сході України та обстрілювати там міста і села. Все це у добірці фотографій війни Росії проти України, відзнятих 2-3 травня 2022 року.

Над Львовом піднімається дим після того, як російські ракети вразили місто пізно ввечері 3 травня
1 Над Львовом піднімається дим після того, як російські ракети вразили місто пізно ввечері 3 травня
Пожежники гасять вогонь на підстанції у Львові, ураженій російськими ракетами 3 травня. Українські посадовці повідомили, що російська армія також завдала ударів по шести залізничних станціях у центральному та західному регіонах України.
2 Пожежники гасять вогонь на підстанції у Львові, ураженій російськими ракетами 3 травня.

Українські посадовці повідомили, що російська армія також завдала ударів по шести залізничних станціях у центральному та західному регіонах України.
Українські військові відпочивають поблизу міста Ізюм, на південний схід від Харкова, 2 травня. Російські та українські війська ведуть бої в цьому районі протягом багатьох тижнів, оскільки російські військові прагнуть взяти під контроль весь Схід України&nbsp; Україною
3 Українські військові відпочивають поблизу міста Ізюм, на південний схід від Харкова, 2 травня.

Російські та українські війська ведуть бої в цьому районі протягом багатьох тижнів, оскільки російські військові прагнуть взяти під контроль весь Схід України  Україною
Дівчинка, загорнута в український прапор, під час акції &laquo;Врятуйте військових Маріуполя&raquo; у Києві 3 травня. Акція була організована на підтримку батальйону &laquo;Азов&raquo;, який досі у повному оточенні тримає оборону на заводі&nbsp;&laquo;Азовсталь&raquo;.&nbsp;Російські війська відновили штурм форпосту після того, як при сприянні ООН дозволила евакуювати частину цивільних, які переховувалися в укриттях підприємства. &nbsp;
4 Дівчинка, загорнута в український прапор, під час акції «Врятуйте військових Маріуполя» у Києві 3 травня.

Акція була організована на підтримку батальйону «Азов», який досі у повному оточенні тримає оборону на заводі «Азовсталь». Російські війська відновили штурм форпосту після того, як при сприянні ООН дозволила евакуювати частину цивільних, які переховувалися в укриттях підприємства.

 
Дим внаслідок обстрілів російською армією заводу &laquo;Азовсталь&raquo;. 3 травня 2022 року Міжнародний комітет &laquo;Червоного Хреста&raquo; підтвердив, що кілька десятків мирних жителів покинули завод через так званий &laquo;зелений коридор&raquo;
5 Дим внаслідок обстрілів російською армією заводу «Азовсталь». 3 травня 2022 року
Міжнародний комітет «Червоного Хреста» підтвердив, що кілька десятків мирних жителів покинули завод через так званий «зелений коридор»
Родина маріупольців не може приховати емоцій після того, як нарешті дісталися Центру прийому переміщених осіб у Запоріжжі. 3 травня 2022 року За даними опитування Міжнародної організації з міграції, опублікованого 5 квітня, в Україні 7,1 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними через вторгнення Росії
6 Родина маріупольців не може приховати емоцій після того, як нарешті дісталися Центру прийому переміщених осіб у Запоріжжі. 3 травня 2022 року

За даними опитування Міжнародної організації з міграції, опублікованого 5 квітня, в Україні 7,1 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними через вторгнення Росії
Нагодувати виснажену людину. Маріупольці, яким вдалося дістатися Центру для переміщених осіб у Запоріжжі. 3 травня 2022 року
7 Нагодувати виснажену людину. Маріупольці, яким вдалося дістатися Центру для переміщених осіб у Запоріжжі. 3 травня 2022 року
Дитячий скейтборд і пляма крові поруч. Центральний парк імені Горького після обстрілу. Харків, 3 травня. Житлові квартали другого за величиною міста України зазнають жорстоких російських обстрілів і бомбардувань
8 Дитячий скейтборд і пляма крові поруч. Центральний парк імені Горького після обстрілу. Харків, 3 травня.

Житлові квартали другого за величиною міста України зазнають жорстоких російських обстрілів і бомбардувань
Башта знищеного російського танку, що застрягла в асфальті на площі села Залісся, що на північний схід від Києва. У зв&#39;язку з тим, що російські танки перевозять боєприпаси, чимало з них вибухають під час потрапляння в них протитанкових ракет. Фото від 3 травня&nbsp;
9 Башта знищеного російського танку, що застрягла в асфальті на площі села Залісся, що на північний схід від Києва.

У зв'язку з тим, що російські танки перевозять боєприпаси, чимало з них вибухають під час потрапляння в них протитанкових ракет. Фото від 3 травня 
Чоловік перевозить свої речі у пошкодженому обстрілами автомобілі. Маріуполь, 3 травня
10 Чоловік перевозить свої речі у пошкодженому обстрілами автомобілі. Маріуполь, 3 травня
Анна Шевченко на руїнах свого будинку в Ірпіні. 3 травня 2022 року. Будинок, побудований бабусею і дідусем Анни, був зруйнований бомбардуванням російських військ наприкінці березня. На клумбі збереглися троянди, лілії, півонії, нарциси. &laquo;Це нове життя. Тому я намагалася врятувати свої квіти&raquo;,&nbsp;&ndash; каже Анна
11 Анна Шевченко на руїнах свого будинку в Ірпіні. 3 травня 2022 року.

Будинок, побудований бабусею і дідусем Анни, був зруйнований бомбардуванням російських військ наприкінці березня. На клумбі збереглися троянди, лілії, півонії, нарциси. «Це нове життя. Тому я намагалася врятувати свої квіти»,  каже Анна
Зруйнований готель &laquo;Україна&raquo; у Чернігові, 3 травня. За даними Агентства ООН у справах біженців, майже 5,5 мільйона людей втекли з України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого
12 Зруйнований готель «Україна» у Чернігові, 3 травня.

За даними Агентства ООН у справах біженців, майже 5,5 мільйона людей втекли з України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого

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