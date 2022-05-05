Війна в Україні: ракети вдарили по Львову, наступ Росії на Сході затягується (фотосвідчення)

Російські військові стверджують, що для ураження цілей по всій Україні вони використали ракети морського і повітряного базування, артилерію та авіацію. Під вогонь Росії потрапила критична інфраструктура, як-от залізниця, а також цивільні райони міст. Мер Львова заявив, що російські ракети вразили кілька електростанцій, це спричинило відключення електроенергії. Було порушено водопостачання міста, у притулку для великої кількості переміщених українців також. Щонайменше двоє людей отримали поранення. Деяким цивільним вдалося вибратися із укриттів зруйнованого металургійного заводу «Азовсталь» і виїхати із Маріуполя. Росія продовжує атакувати позиції ЗСУ на сході України та обстрілювати там міста і села. Все це у добірці фотографій війни Росії проти України, відзнятих 2-3 травня 2022 року.