Війська РФ обстрілюють центр Харкова, а в області намагаються йти в наступ – Синєгубов

Через російські обстріли у Київському районі Харкова сталося кілька пожеж – зайнялися житлові будинки, господарські споруди, приватні автомобілі. Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його даними, пожежники оперативно ліквідували усі загорання.



Олег Синєгубов наголошує – на вулицях перебувати ще вкрай небезпечно, не варто ігнорувати сигнали тривоги.

На території Харківської області, за його словами, тривають запеклі бої.

«Запеклі бої на території Харківської області тривають. Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції наших захисників. Під обстрілами знаходяться і мирне населення. Там, де дозволяє ситуація обласна влада проводить організовану евакуацію», – написав він.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку загарбники для посилення угруповання своїх військ переміщують особовий склад із території Бєлгородської області Росії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».