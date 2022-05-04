Над Донбасом збили два російські літаки Су-30 – штаб ООС

Сили протиповітряної оборони над Донбасом збили два російські літаки Су-30, а також два російські безпілотні літальні апарати – «Орлан-10» і «ZALA-421», повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.



Також українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.



Протягом доби, 4 травня, українські військовослужбовці успішно відбили 11 атак російських військ, додають в штабі.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 травня Росія у війні проти України втратила, серед іншого,81 засіб ППО та 194 літаки.

Москва свої втрати у війні проти України не розголошує. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.