Ще близько 300 російських військових загинули в Україні за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.
Зокрема, йдеться про втрату 24,5 тисяч військових, з них близько 300 людей – за попередню добу.
Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого:
- 1077 танків
- 610 бойових броньованих машин
- 491 артилерійська система
- 163 реактивні системи залпового вогню
- 81 засіб ППО
- 194 літаки
- 155 гелікоптерів
- 1867 одиниць автомобільної техніки
- 10 кораблів /катерів
- 303 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 38 одиниць спеціальної техніки
- 84 крилаті ракети
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках», – зазначають у штабі.
Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3193 і поранення 3353 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 2 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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