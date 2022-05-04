Ще близько 300 російських військових загинули в Україні за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.

Зокрема, йдеться про втрату 24,5 тисяч військових, з них близько 300 людей – за попередню добу.

Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого:

1077 танків

610 бойових броньованих машин

491 артилерійська система

163 реактивні системи залпового вогню

81 засіб ППО

194 літаки

155 гелікоптерів

1867 одиниць автомобільної техніки

10 кораблів /катерів

303 БПЛА оперативно-тактичного рівня

38 одиниць спеціальної техніки

84 крилаті ракети

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках», – зазначають у штабі.

Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.