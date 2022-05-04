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Ще близько 300 російських військових загинули в Україні за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати військ РФ минулої доби спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. На ілюстраційному фото: один із російських танків під час перевезення військовими України трофейної зброї. Дніпропетровщина, 30 квітня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.

Зокрема, йдеться про втрату 24,5 тисяч військових, з них близько 300 людей – за попередню добу.

Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого:

  • 1077 танків
  • 610 бойових броньованих машин
  • 491 артилерійська система
  • 163 реактивні системи залпового вогню
  • 81 засіб ППО
  • 194 літаки
  • 155 гелікоптерів
  • 1867 одиниць автомобільної техніки
  • 10 кораблів /катерів
  • 303 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 38 одиниць спеціальної техніки
  • 84 крилаті ракети

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках», – зазначають у штабі.

Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3193 і поранення 3353 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 2 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

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