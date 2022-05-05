ЗСУ відбили кілька населених пунктів на межі Миколаївщини та Херсонщини – Генштаб

Війська РФ втратили контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей. Як повідомив Генштаб Збройних сил України, це сталося «завдяки успішним діям українських захисників та захисниць».

Про які саме міста населені пункти йдеться, у штабі не вказують.

«На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли міста Харкова та здійснює розвідку позицій підрозділів Сил оборони. В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли. На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ», – розповіли у Генштабі.

Повідомляється, що за підтримки авіації, російські військові поновили наступ з метою взяття під контроль території заводу «Азовсталь».

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 11 атак, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки військ РФ, повідомила українська сторона.

Розпочалась 71-ша доба протистояння України російському воєнному вторгненню.