Помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

Вночі проти 4 травня помер колишній голова Верховної Ради Білорусі і перший очільник країни після за часів її незалежності Станіслав Шушкевич – про це виданню «Єврорадіо» повідомила його дружина, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Шушкевичу було 87 років. Наприкінці квітня його доставили до реанімації після перенесеного COVID-19. Через два дні його виписали з лікарні, але здоров’я політика було підірвано хворобою.

У 1991-1994 роках Станіслав Шушкевич працював головою Верховної ради Білорусі 12-го скликання. 8 грудня 1991 року він як представник Білорусі підписав Біловезькі угоди, які констатували кінець існування СРСР. Він став першим головою незалежної Білорусі, хоча не мав формального статусу президента.

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Влітку 1994 року Шушкевич брав участь у перших президентських виборах у Білорусі, на яких посів четверте місце, отримавши 9,91% голосів виборців. Переможцем виборів став Олександр Лукашенко.

Після протестів і їх придушення в 2020 році Шушкевич активно критикував дії Олександра Лукашенка, якого ЦВК назвала переможцем президентських виборів.